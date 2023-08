EXPOSITION D’OBJETS INSOLITES : LE TECHNORÉISME Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne, 5 septembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

EXPOSITION D’OBJETS INSOLITES : LE TECHNORÉISME 5 – 30 septembre Médiathèque Simone-de-Beauvoir entrée libre

Il s’agit d’un art fondé sur les objets techniques. Venez découvrir avec curiosités les objets insolites telle « la pointilleuse à mettre des poins sur les i ». Il ne reste à ces objets que la beauté du geste qui les a créés, en dehors de tout dessein d’utilitarisme.

Une exposition drôle et singulière à l’image de son génial concepteur !

Suite de l’exposition dans le hall du cinéma.

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 73 51 56 »}] Horaires d’ouverture

Lundi et jeudi : fermé au public

Mardi et vendredi : 15h à 18h30

Mercredi : 10h à 18h30

Samedi : 10h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T15:00:00+02:00 – 2023-09-05T18:29:00+02:00

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:59:00+02:00

exposition objet