Nuits de la lecture Samedi 21 janvier 2023, 11h00 Médiathèque Simone-de-Beauvoir Le thème de cette année est la peur. Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d’ouverture Lundi et jeudi : fermé au public Mardi et vendredi : 15h à 18h30 Mercredi : 10h à 18h30 Samedi : 10h à 17h Du 19 au 22 janvier · Médiathèque S.-de-Beauvoir Découvrez des récits fantastiques aux enquêtes policières ! 21 janvier · 11 h | La fabrique à musique

À partir de 3 ans

Atelier musique pour les enfants et leurs parents.

Pour chanter, danser, bruiter, jouer des instruments, découvrir des objets sonores, et partager un moment musical et créatif tous ensemble, animé par Élise Bourges. 21 janvier · 16h | Lectures sous mon tipi

Pour toute la famille

La peur dans les contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques ! Albums lus et animés en musique, par Anne Payan.

