Nuit de la lecture 2023 : La peur ! Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 21 janvier 2023, Ramonville-Saint-Agne. Nuit de la lecture 2023 : La peur ! Samedi 21 janvier, 11h00 Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Gratuit, certaines animations sont soumises à inscription

Les Nuits de la lecture 2023 vous feront trembler ! Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d’ouverture Lundi et jeudi : fermé au public Mardi et vendredi : 15h à 18h30 Mercredi : 10h à 18h30 Samedi : 10h à 17h Les prochaines Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 2023.

La médiathèque y participera comme chaque année et vous proposera de découvrir des récits fantastiques, enquêtes policières, etc.

Voici le terrifiant programme des animations, pour les petits comme les grands : 11h-12h : La Fabrique à Musique, avec Elise Bourges (sur inscription)

16h-16h30 : Lectures frissonnantes sous mon tipi, par Anne Payan (sur inscription)

18h-19h45 : Atelier masques effrayants

18h-18h30 : Lectures en pyjama (sur inscription)

19h-20h : Lectures frissons pour ados et adultes

20h15 : Lectures en florilège par l’équipe de la Médiathèque Toutes nos animations sont ouvertes à tous (indépendant de l’adhésion à la médiathèque), gratuites, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé de réserver vos places à l’accueil de la médiathèque ou au 05 61 73 51 56 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T11:00:00+01:00

2023-01-21T20:50:00+01:00

