05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d’ouverture Lundi et jeudi : fermé au public Mardi et vendredi : 15h à 18h30 Mercredi : 10h à 18h30 Samedi : 10h à 17h Rencontre autour du film « La guerre des filles » de Mylène Sauloy, en partenariat avec le Conseil Départemental 31. Dans le cadre des actions du Conseil Départemental 31 « Les Chemins de la République », la médiathèque vous propose une rencontre autour du film « La guerre des filles » de Mylène Sauloy. Féminisme vivifiant. Suivant depuis plus d’une décennie ces héroïnes kurdes en treillis, Mylène Sauloy est allée une nouvelle fois à leur rencontre fin 2015, et s’emploie ici à restituer pas à pas leur héritage. Jeunes recrues ou plus anciennes, ces femmes, qui luttent en première ligne contre Daech, défendent dans le même mouvement – et le même sourire -, l’égalité et la parité. Passionnant, ce documentaire en forme d’hommage montre comment une utopie salvatrice s’inscrit sur le terrain. Un féminisme vivifiant, servi par une remarquable maturité politique.

La projection sera suivi d’un débat.

