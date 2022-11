Esprit de Noël … Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d’ouverture Lundi et jeudi : fermé au public Mardi et vendredi : 15h à 18h30 Mercredi : 10h à 18h30 Samedi : 10h à 17h Noël s’invite à la Médiathèque ! Samedi 10 décembre · 11h

Lectures sous mon tipi · pour toute la famille

Heure du conte familial sur la magie de Noël ! Albums lus et animés en musique, par Anne Payan. Mercredi 14 décembre · 11h

Des histoires plein ma valise · pour les tout-petits

Des albums et des comptines pour s’émerveiller, rêver, iluminer les yeux des enfants en attendant tous les cadeaux ! Vendredi 16 décembre · 18h

Spectacle de Noël · pour toute la famille, dès 3 ans

Les lutins zinzins et le Père Noël, par la compagnie Popatex.

Zacharie Danthère est un lutin grincheux qui vit seul et caché dans sa

tanière depuis qu’il s’est disputé avec le Père Noël. Un jour Zélie Coptaire,

lutine Zinzin depuis 17 générations le retrouve pour lui parler d’une mission

très importante : sauver le père Noël ! C’est le début d’une grande aventure pour les deux Zinzins. Aidés par les enfants, ils vont devoir créer une potion magique et l’apporter à temps au Père Noël.

Durée : 45 min. ———–

Pour toutes les animations de Noël, réserv. au 05 61 73 51 56

