Discauserie : La Harpe Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Discauserie : La Harpe Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 23 novembre 2022, Ramonville-Saint-Agne. Discauserie : La Harpe Mercredi 23 novembre, 18h30 Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Gratuit, inscription conseillée

Discussion autour de la harpe Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d’ouverture Lundi et jeudi : fermé au public Mardi et vendredi : 15h à 18h30 Mercredi : 10h à 18h30 Samedi : 10h à 17h « Tout gentilhomme doit avoir un coussin sur sa chaise, une femme vertueuse et une harpe bien accordée », disait-on en Irlande au XIIIe siècle. De plus, la harpe, comme le livre et l’épée, ne pouvait être saisie par voie de justice. C’est dire l’importance, dans la société médiévale, de cet instrument dont l’origine remonte au moins à 5500 ans. Si la participation des harpistes dans l’orchestre symphonique est à la fois parcimonieuse et spectaculaire, le répertoire de la harpe classique comme instrument soliste, concertant, ainsi que dans la musique de chambre, est abondant et varié. C’est en raison de sa virtuosité sur l’instrument qu’un des frères Marx a été renommé ‘Harpo’.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T18:30:00+01:00

2022-11-23T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Médiathèque Simone-de-Beauvoir Adresse Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Discauserie : La Harpe Médiathèque Simone-de-Beauvoir 2022-11-23 was last modified: by Discauserie : La Harpe Médiathèque Simone-de-Beauvoir Médiathèque Simone-de-Beauvoir 23 novembre 2022 Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne