CARRÉ DE LECTURE : Le cimetière des livres oubliés, de Carlos Ruiz Zafón Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

CARRÉ DE LECTURE : Le cimetière des livres oubliés, de Carlos Ruiz Zafón Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 16 novembre 2022, Ramonville-Saint-Agne. CARRÉ DE LECTURE : Le cimetière des livres oubliés, de Carlos Ruiz Zafón Mercredi 16 novembre, 18h30 Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Gratuit, inscription conseillée

Discussion autour du cycle de romans « Le cimetière des livres oubliés », de Carlos Ruiz Zafón. Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d’ouverture Lundi et jeudi : fermé au public Mardi et vendredi : 15h à 18h30 Mercredi : 10h à 18h30 Samedi : 10h à 17h Pourquoi un tel succès ? Carlos Ruiz Zafón est l’un des romanciers européens les plus lus à travers le monde. Nous nous arrêterons plus particulièrement sur le premier livre de la saga du Cimetière des livres oubliés, intitulé L’ombre du vent (2002), vendu à plus de douze millions d’exemplaires dans le monde, qui a révélé l’auteur. En ce mystérieux Cimetière des livres oubliés, le rituel veut que tout nouveau visiteur adopte un livre pour le sauver de l’oubli. En cohérence avec la rencontre précédente, « l’obscur désir de l’objet », nous aborderons le thème omniprésent dans la saga de « l’obscur désir du livre ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T18:30:00+01:00

2022-11-16T20:00:00+01:00

