DISCAUSERIE : MUSIQUE CONTEMPORAINE
Mercredi 19 octobre, 18h30
Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville
Ramonville-Saint-Agne 31520
Haute-Garonne
Occitanie

05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d’ouverture Lundi et jeudi : fermé au public Mardi et vendredi : 15h à 18h30 Mercredi : 10h à 18h30 Samedi : 10h à 17h Abandonnons un temps les valeurs sûres de la musique classique (Bach, Mozart, Brahms, Schubert, Debussy, …) pour partir à la découverte de la musique contemporaine française, avec des compositeurs nés après 1945. Sans s’attarder sur les différents courants musicaux qui les inspirent, et qui ont pu donner lieu à de vives querelles comme au temps de Rameau et Lully, vous découvrirez des extraits des œuvres majeures deKarol Beffa, Guillaume Connesson, Thierry Escaich, Pascal Dusapin, Philippe Hersant, Camille Papin, …, œuvres récompensées notamment lors des Victoires de la musique classique.

Animé par Michel Sarrailh.

