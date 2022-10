CROQUETTES DE LIVRES Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

CROQUETTES DE LIVRES Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 19 octobre 2022, Ramonville-Saint-Agne. CROQUETTES DE LIVRES Mercredi 19 octobre, 17h00 Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Gratuit, inscription conseillée

Dégustation de livres et d’histoires à volonté ! Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d’ouverture Lundi et jeudi : fermé au public Mardi et vendredi : 15h à 18h30 Mercredi : 10h à 18h30 Samedi : 10h à 17h Une occasion de découvrir des livres drôles, rythmés, plein de surprises et d’émotions, et pourquoi pas de faire de jolies rencontres !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-19T17:00:00+02:00

2022-10-19T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Médiathèque Simone-de-Beauvoir Adresse Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

CROQUETTES DE LIVRES Médiathèque Simone-de-Beauvoir 2022-10-19 was last modified: by CROQUETTES DE LIVRES Médiathèque Simone-de-Beauvoir Médiathèque Simone-de-Beauvoir 19 octobre 2022 Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne