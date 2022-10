CARRÉ DE LECTURE : Cet obscur désir de l’objet Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 12 octobre 2022, Ramonville-Saint-Agne.

CARRÉ DE LECTURE : Cet obscur désir de l’objet Mercredi 12 octobre, 18h30 Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Gratuit, inscription conseillée

Discussion autour de l’objet en Littérature

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

05 61 73 78 85 http://bit.ly/mediatheque31520 Horaires d’ouverture Lundi et jeudi : fermé au public Mardi et vendredi : 15h à 18h30 Mercredi : 10h à 18h30 Samedi : 10h à 17h

L’usage assigne étroitement l’objet à sa destination. Celle-ci disparue, l’objet retrouve une disponibilité nouvelle, ouverte à la poésie et au rêve. Les surréalistes avaient placé beaucoup de leurs attentes sur l’objet rêvé et souhaitaient arracher les objets à leur vocation utilitaire, anéantissant du même coup la notion sacralisée de « création artistique » : ainsi l’objet usuel n’a plus une fonction, mais une vertu quasi magique que l’art est prié d’enregistrer au même titre qu’une sculpture.

Dans cette lignée, Jacques Carelman, peintre, décorateur et illustrateur inventa dès 1968 des objets introuvables et publia leur catalogue l’année suivante, parodiant ainsi le célèbre Catalogue des armes et cycles de Saint-Etienne.

Notre présentation évoquera en images et en textes ces itinéraires.

Textes :

André Breton, Crise de l’objet

Roland Barthes, Mythologies

Georges Perec, Les Choses

Jean Baudrillard La société de consommation

Animé par Jean-Paul Canselier



2022-10-12T18:30:00+02:00

2022-10-12T20:30:00+02:00