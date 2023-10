Après-midi jeux à la médiathèque Médiathèque Siméon Luce Le Bourg Bretteville-sur-Ay, 30 octobre 2023, Bretteville-sur-Ay.

Bretteville-sur-Ay,Manche

De nombreux jeux pour petits et grands vous attendent à la médiathèque pour passer un bon après-midi avec un petit goûter à la clé pour les gagnants..et les perdants!.

2023-10-30 14:00:00 fin : 2023-10-30 17:00:00. .

Médiathèque Siméon Luce Le Bourg

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie



Many games for young and old await you at the media library for a great afternoon with a snack for the winners…and the losers!

Muchos juegos para grandes y pequeños te esperan en la mediateca para pasar una buena tarde con merienda para los ganadores… ¡y los perdedores!

In der Mediathek warten zahlreiche Spiele für Groß und Klein auf Sie, damit Sie einen schönen Nachmittag verbringen können, mit einem kleinen Snack für die Gewinner und Verlierer!

Mise à jour le 2023-10-05 par Côte Ouest Centre Manche