Rencontre avec un maraîcher et ses légumes Médiathèque Siméon Luce Le Bourg Bretteville-sur-Ay, 27 octobre 2023, Bretteville-sur-Ay.

Bretteville-sur-Ay,Manche

Venez rencontrer un maraîcher bio qui vous présentera ses légumes de saison et sa façon de les cultiver. L’animation se terminera par une dégustation de différentes soupes de saison..

2023-10-27 16:00:00 fin : 2023-10-27 17:00:00. .

Médiathèque Siméon Luce Le Bourg

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie



Come and meet an organic market gardener who will introduce you to his seasonal vegetables and the way he grows them. The event will end with a tasting of various seasonal soups.

Venga a conocer a un horticultor ecológico que le presentará sus verduras de temporada y la forma en que las cultiva. El acto terminará con una degustación de varias sopas de temporada.

Treffen Sie einen Bio-Gemüsebauern, der Ihnen sein Saisongemüse und seine Anbauweise vorstellt. Die Veranstaltung endet mit einer Verkostung verschiedener Saisonsuppen.

