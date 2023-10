Yoga des 5 sens Médiathèque Siméon Luce Le Bourg Bretteville-sur-Ay, 20 octobre 2023, Bretteville-sur-Ay.

Bretteville-sur-Ay,Manche

Venez explorer vos 5 sens en compagnie de Frédérique Jouet à la médiathèque. pensez à prendre un petit tapis de sol..

2023-10-20 18:30:00 fin : 2023-10-20 19:30:00. .

Médiathèque Siméon Luce Le Bourg

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie



Come and explore your 5 senses with Frédérique Jouet at the mediatheque. Don’t forget to bring a small floor mat.

Venga a explorar sus 5 sentidos con Frédérique Jouet en la biblioteca multimedia. No olvide traer una pequeña alfombrilla.

Erkunden Sie Ihre 5 Sinne in Begleitung von Frédérique Jouet in der Mediathek. Denken Sie daran, eine kleine Matte mitzubringen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Côte Ouest Centre Manche