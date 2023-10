La Farandole des lucioles Médiathèque Serveyrolles Toulouse, 22 décembre 2023, Toulouse.

Vendredi 22 décembre dès 16h45

En préambule, nous vous attendons à 16h45 devant l’école maternelle Soupetard (37 rue de la Solidarité) pour la distribution des lampions aux enfants pour ensuite entamer à 17h15 une déambulation jusqu’au jardin Serveyrolles.

Rendez-vous pour le spectacle à 17h30 au jardin de Serveyrolles près de la médiathèque (en cas de pluie le spectacle aura lieu dans la médiathèque. Attention nombre de places limité) : ambiance féerique, déambulation, spectacle de cirque avec la compagnie Culture En Mouvements, Chorale des adhérents du Centre social, goûter, chocolat chaud et une boom pour les 7-12 ans… une belle soirée en perspective !

Fabrication de lampions durant le mois de novembre et décembre !

Venez nous aider à fabriquer les lampions/lanternes qui illumineront le jardin Serveyrolles pour cette soirée. Dates à retrouver dans l’agenda en ligne ou dans le Manifesta de novembre-décembre 2023.

Cette année les lanternes seront fabriquées avec des briques Tetra pak (cartons de jus de fruit/lait etc). Les partenaires du projet récolteront des briques auprès des habitants et les ateliers seront organisés dans différents lieux du quartier.

Attention : vendredi 22 décembre, fermeture exceptionnelle de la médiathèque à 16h30 pafin de préparer au mieux cette belle fête.

Les partenaires : Lieu Initiatives Jeunesse Soupetard, Direction de l’Action Territoriale Nord-Est, Centre Culturel de quartier Soupetard, CLAE élémentaire Soupetard-Léo Lagrange, Club de Prévention Est, SA Patrimoine, La Bouillonnante, les associations Ami Chemin et Le Touril le Centre Social Jolimont-Soupetard et la Médiathèque Serveyrolles.

Médiathèque Serveyrolles Médiathèque Serveyrolles, Toulouse Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T16:45:00+01:00 – 2023-12-22T18:45:00+01:00

