Samira El Ayachi est la lauréate 2023 du prix des lecteurs « Coup de coeur de Coup de Soleil » pour son roman Le ventre des hommes (Éditions de l’Aube, 2021).

Années 1970. Dans les corons du nord de la France, une fratrie se presse devant la télévision, qui laisse apparaître le visage du père, un homme ayant choisi de s’engager pour défendre les droits des mineurs marocains. Plus tard, Hannah, l’une de ses filles devenue enseignante, se voit renvoyée à sa condition en raison de la folie islamiste et découvre l’histoire incroyable de son père.

En partenariat avec l’association Coup de Soleil.

PRÉSENTATION DU PRIX « COUP DE CŒUR »

Lancé par Coup de Soleil Languedoc-Roussillon en 2005, le prix des lecteurs « Coup de Cœur de Coup de Soleil » a pour but de familiariser un public amateur avec la littérature récente du “Maghreb des deux rives”. L’auteur ou/et le sujet doit avoir un lien avec les pays du Maghreb.

Avec l’aide de librairies ou de médiathèques qui confient gracieusement de nouveaux ouvrages à l’association, et grâce aux livres glanés lors du Maghreb des Livres à Paris, quelques membres de Coup de Soleil lisent et choisissent ensemble les ouvrages qu’ils jugent dignes d’intérêt et les proposent aux lecteurs des régions participantes : Languedoc-Roussillon puis Midi-Pyrénées depuis 2011. D’autres régions nous ont rejoint plus récemment : en 2018, en Ile de France à Montreuil (93). Des lecteurs d’Algérie ou du Maroc participent également à ce prix. L’opération est lancée au mois de septembre et se termine fin mars par le dépouillement des bulletins de vote. Le lauréat est ensuite invité pour des rencontres avec Coup de Soleil et ses lecteurs.

