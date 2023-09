FREDD Festival – Festival International du Film d’Environnement Médiathèque Serveyrolles Toulouse, 27 septembre 2023, Toulouse.

QUAND LA SEINE DÉBORDERA de Mathieu Schwartz, France, 90 min, VO

L’aléa le plus probable qui pourrait avoir un impact très fort sur Paris et l’Île-de-France est celui d’une crue centennale de la Seine, égale ou supérieure à celle de 1910. Accentué par le réchauffement climatique, ce risque majeur occupe des dizaines de scientifiques : comprendre le mécanisme des inondations, mesurer et prédire très précisément leur étendue, analyser le rôle des eaux souterraines, protéger le métro ou les grands musées, et imaginer une ville résiliente…

PROJECTION GRAND PUBLIC

Sélection officielle – CATÉGORIE FILM DE SCIENCE

Médiathèque Serveyrolles



2023-09-27T14:30:00+02:00 – 2023-09-27T16:30:00+02:00

Projection Tout public