Atelier – Spectacle

Le Centre Culturel de Soupetard installe son village associatif dans le jardin. La médiathèque tiendra un stand de fabrication de marque-pages.

Au programme : démonstrations et ateliers découverte, suivis à 18h30 d’un spectacle et à 19h30 d’un repas partagé.

Suivi d’un ciné plein-air au boulodrome Soupetard à 21h30 (allée Léon Bourgeois 31500).

Jardin de la Médiathèque Serveyrolles

