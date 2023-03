Dans l’atelier d’Arno Célérier – Serveyrolles Médiathèque Serveyrolles, 4 avril 2023, Toulouse.

Marseille. Dans mon atelier. La lumière, l’espace, la mer, les rochers.

L’illustration et le volume. Peindre, découper et plier. Être dans le livre et créer des images animées qui se ferment et s’ouvrent à l’infini, et s’y promener. Et puis hors du livre, en grand, dans des décors en blanc, en jeux d’ombres et de lumière pour partir dans des paysages à fond perdu. Voyager et faire voyager !

Comment un livre naît, du premier trait de crayon au dernier coup de scalpel.

Des papiers, texturés, découpés, pliés et assemblés. Suivre le bon pli pour un atelier pop up ou juste découvrir une technique dans une simple balade.

