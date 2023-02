Tous les garçons et les filles Médiathèque Serveyrolles Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Tous les garçons et les filles Médiathèque Serveyrolles, 11 mars 2023, Toulouse. Tous les garçons et les filles Samedi 11 mars, 14h00 Médiathèque Serveyrolles De 14h à 17h En lien avec l’exposition photo Tous les garçons et les filles, le Collectif artistique Le Petit Cow-Boy propose d’autres facettes du projet à découvrir et à expérimenter suite à une dé Médiathèque Serveyrolles Médiathèque Serveyrolles, Toulouse Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “http://www.lepetitcowboy.com”}] De 14h à 17h

En lien avec l’exposition photo Tous les garçons et les filles, le Collectif artistique Le Petit Cow-Boy propose d’autres facettes du projet à découvrir et à expérimenter suite à une déambulation dans le quartier : La Boîte, Le studio photo et une collaboration avec l’association Parle avec Elles et leur jeu Basta Und Fissaa, autour des discriminations. d’infos sur www.lepetitcowboy.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:00:00+01:00

2023-03-11T17:00:00+01:00

