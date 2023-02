Jeux Vidéo : PS4 et Switch Médiathèque Serveyrolles Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ATELIERS – JEUX VIDEO
Vacances scolaires : les après-midis du mardi au vendredi du 21 février au 3 mars
Venez tester Fifa 23 sur PS4 ou Mario Strikers sur Switch, et plein d'autres jeux !
Médiathèque Serveyrolles
Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

Vacances scolaires : les après-midis du mardi au vendredi du 21 février au 3 mars

Venez tester Fifa 23 sur PS4 ou Mario Strikers sur Switch, et plein d’autres jeux !

Médiathèque Serveyrolles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T06:00:00+01:00

2023-03-02T08:00:00+01:00

