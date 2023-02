Tous les garçons et les filles Médiathèque Serveyrolles Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Tous les garçons et les filles Médiathèque Serveyrolles, 15 février 2023, Toulouse. Tous les garçons et les filles 15 février – 24 mars Médiathèque Serveyrolles Exposition – Question de genre – Photos Tous les garçons et les filles est un projet participatif photo, vidéo, installation, web pour parler de nos identités, différences et de tout ce qui nous relie Médiathèque Serveyrolles Médiathèque Serveyrolles, Toulouse Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “http://www.lepetitcowboy.com”}] Exposition – Question de genre – Photos

Tous les garçons et les filles est un projet participatif photo, vidéo, installation, web pour parler de nos identités, différences et de tout ce qui nous relie, entre filles, garçons et autres genres…

À partir de témoignages recueillis dans le quartier de Soupetard, le collectif Le Petit Cow-Boy a réalisé une exposition photo à découvrir à la Médiathèque Serveyrolles. d’infos sur www.lepetitcowboy.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T06:00:00+01:00

2023-03-24T08:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Serveyrolles Adresse Médiathèque Serveyrolles, Toulouse Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Ville Toulouse lieuville Médiathèque Serveyrolles Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque Serveyrolles Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Tous les garçons et les filles Médiathèque Serveyrolles 2023-02-15 was last modified: by Tous les garçons et les filles Médiathèque Serveyrolles Médiathèque Serveyrolles 15 février 2023 Médiathèque Serveyrolles Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne