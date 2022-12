Création Colombine Médiathèque Serveyrolles Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Création Colombine Mercredi 17 novembre 2021, 13h30 Médiathèque Serveyrolles

Après un moment d’échange avec Émilie Vast autour de l’exposition, cet atelier de découpage et de collage autour des oiseaux et des fleurs permettra aux enfants d’appréhender les techniques et l’esthétique de l’illustratrice

À partir de 6 ans – Durée 2h

Inscription au 05 31 22 96 50

2021-11-17T13:30:00+01:00

2021-11-17T15:30:00+01:00

