A vos manettes ! Médiathèque Saulnières Le Mans, 25 octobre 2023, Le Mans.

A vos manettes ! Mercredi 25 octobre, 10h00 Médiathèque Saulnières Gratuit, sur inscription

Curieux, novice ou gamer expérimenté, ce rdv est fait pour vous !

Au programme : découverte d’une technologie (PS4 pro, casques de réalité virtuelle, switch), de jeux et partage d’expériences (trucs et astuces, déblocage de niveau…).

L’occasion de passer un moment convivial avec les bibliothécaires et les usagers du réseau des médiathèques.

Médiathèque Saulnières 239, avenue Rhin-et-Danube 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 14 55 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00

réseau des médiathèques & Archives du Mans