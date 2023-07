Partir en Livre: lecture en plein air Médiathèque Sare, 21 juillet 2023, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Lecture en plein air pour les enfants (à partir de 4ans) dans le cadre de festival Partir en Livre (28/06-22/07), en basque et en français..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 12:00:00. EUR.

Médiathèque

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Open-air reading for children (aged 4 and over) as part of the Partir en Livre festival (28/06-22/07), in Basque and French.

Lectura al aire libre para niños (a partir de 4 años) en el marco del festival Partir en Livre (28/06-22/07), en euskera y francés.

Lesung im Freien für Kinder (ab 4 Jahren) im Rahmen des Festivals Partir en Livre (28.06.-22.07.), auf Baskisch und Französisch.

Mise à jour le 2023-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque