Noël by Light – Contes Inuits Médiathèque Samuel Beckett Guérande, 9 décembre 2023, Guérande.

Noël by Light – Contes Inuits Samedi 9 décembre, 10h30 Médiathèque Samuel Beckett Billet: 0

Une comédienne vient vous raconter des histoires, des histoires du pays du froid, du pays des ours blancs et des phoques… Des histoires qui viennent du fond des temps, quand les hommes et les animaux pouvaient se comprendre…

Contes inuit traditionnels et animaliers par Céline Espardellier.

A partir de 4 ans.

Médiathèque Samuel Beckett Centre Culturel Athanor, 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 44 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/noel-by-light-contes-inuits-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

CULTURE JEUNESSE