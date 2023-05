On lit, on joue ! Médiathèque Samuel Beckett, 13 juillet 2023, Guérande.

On lit, on joue ! Jeudi 13 juillet, 10h00 Médiathèque Samuel Beckett Entrée: 0

Pendant l’été, un peu de fraicheur c’est agréable ! Rien de tel qu’un petit plongeon dans les jeux et les histoires de plage et d’océan… Venez partager lectures et jeux autour du thème « Les pieds dans l’eau ! ».

Un bon moment à partager en famille.

Dès 5 ans

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne, Salle Perceval 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 75 91 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/on-lit-on-joue-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T12:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE