Défis en tous genres ! 11 juillet – 31 août Médiathèque Samuel Beckett Entrée: 0

Que vous ayez quelques minutes ou 1 h, que vous soyez seul ou en équipe, en mode coopératif ou compétitif, découvrez dans l’espace Animation du 1er étage une sélection de jeux pour tous.

– ESCAPE GAME : Vous avez 1 h pour remplir une mission ! Tentez une aventure Unlock, un jeu de cartes inspiré des escapes rooms.

– MICRO-MACRO : Bienvenue à Crime City ! Une ville où le crime se cache à chaque coin de rue. À l’aide d’un plan géant et d’une loupe, participez à ce jeu d’enquête coopératif.

– CASSE-TÊTE : Même s’il fait chaud, gardez votre sang-froid et votre patience… Faites appel à votre logique pour résoudre de nombreux jeux de réflexion (SmartGames et autres).

– CHERCHE ET TROUVE : Qui, que, quoi ? Mais ils sont où ? Aiguisez votre sens de l’observation et plongez dans les décors fourmillants de détails de ces livres-jeux.

– TABLETTES A DEFIS : Ici pas de chocolat mais des bonbons numériques ! Découvrez différents univers graphiques avec cette sélection d’applications de jeux d’énigmes, de chemins, de puzzle…

Et dans la ludothèque, un puzzle participatif de 1 000 pièces : en combien temps sera-t-il réalisé ?

Médiathèque Samuel Beckett Centre Culturel Athanor, 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr
http://www.mediatheque.ville-guerande.fr
https://www.labaule-guerande.com/defis-en-tous-genres-guerande.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T19:00:00+02:00

2023-08-31T14:00:00+02:00 – 2023-08-31T18:00:00+02:00

