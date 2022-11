Soirée jeux signée Médiathèque Samuel Beckett

Entrée: 0

On se comprend ! Une soirée d’information et de sensibilisation dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées. Une soirée jeux familiale qui sera l’occasion d’une sensibi… Médiathèque Samuel Beckett Centre culturel Athanor, 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande 44350 On se comprend ! Une soirée d’information et de sensibilisation dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées. Une soirée jeux familiale qui sera l’occasion d’une sensibilisation à la Langue des signes Française avec l’association Droit de jouer. Dès 8 ans. Lire Autrement

Problème de vue, d’audition ? La médiathèque présente aussi lors de cette soirée ses nouveaux services pour rendre la lecture accessible (lecteur Daisy, liseuse, lunettes loupe, réglette de lecture…) En accès libre

2022-12-02T18:00:00+01:00

2022-12-02T21:00:00+01:00

