Internet : le plus gros pollueur de la planète ? 8 février – 29 mars

Entrée libre

Cette exposition permet de comprendre ce qu'est l'empreinte environnementale de la « data » et de réfléchir sur sa consommation numérique. Le numérique représente aujourd'hui 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde et 2,5 % de l'empreinte carbone nationale. Les réseaux de communication, les terminaux (ordinateur, tablette, smartphone) et leur utilisation ont un impact croissant sur l'environnement.

