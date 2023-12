Imagine ton autoportrait Médiathèque salle des Ursulines Saulieu Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Saulieu Imagine ton autoportrait Médiathèque salle des Ursulines Saulieu, 20 décembre 2023, Saulieu. Saulieu Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:30:00

fin : 2023-12-20 . Imagine ton autoportrait, atelier peinture et bricolage pour les 6-13 ans.

Inscription obligatoire EUR.

Médiathèque salle des Ursulines Place Monge

Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-07 par OT Saulieu Morvan Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Saulieu Autres Code postal 21210 Lieu Médiathèque salle des Ursulines Adresse Médiathèque salle des Ursulines Place Monge Ville Saulieu Departement Côte-d'Or Lieu Ville Médiathèque salle des Ursulines Saulieu Latitude 47.2803 Longitude 4.23036 latitude longitude 47.2803;4.23036

Médiathèque salle des Ursulines Saulieu Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulieu/