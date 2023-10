Rencontre avec Amada Pedrola Médiathèque – salle barbara Droux, 27 octobre 2023, Droux.

Droux,Haute-Vienne

Dans le cadre de la quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Venez rencontrer Amada Pedrola, auteure de « Miquel Pedrola : une renaissance ». Dans les années 2000, des inscriptions mentionnant le nom de Miquel Pedrola réapparaissent sur plusieurs façades de Barcelone. Prévenue par des cousines, Amada ira passer un an à Barcelone pour effectuer des recherches aux archives, qui l’amèneront à rassembler les éléments biographiques nécessaires pour raconter l’histoire de son père et la sienne, dans une double renaissance..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Médiathèque – salle barbara Square Georges Lamousse

Droux 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the fortnight of events organized by the Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Come and meet Amada Pedrola, author of « Miquel Pedrola : une renaissance ». In the 2000s, inscriptions mentioning the name of Miquel Pedrola reappeared on several Barcelona facades. Warned by her cousins, Amada spent a year in Barcelona researching the archives, which led her to gather the biographical elements she needed to tell her father’s story and her own, in a double renaissance.

En el marco de la quincena de actos organizados por el Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Venga a conocer a Amada Pedrola, autora de « Miquel Pedrola: un renacimiento ». En el año 2000, reaparecieron en varias fachadas de Barcelona inscripciones que mencionaban el nombre de Miquel Pedrola. Avisada por sus primos, Amada pasó un año en Barcelona investigando en los archivos, recopilando la información biográfica que necesitaba para contar la historia de su padre y la suya propia, en un doble renacimiento.

Im Rahmen der zweiwöchigen Veranstaltungsreihe des Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Treffen Sie Amada Pedrola, Autorin von « Miquel Pedrola: une renaissance » (Miquel Pedrola: eine Wiedergeburt). In den 2000er Jahren tauchten an mehreren Fassaden in Barcelona wieder Inschriften auf, die den Namen Miquel Pedrola erwähnten. Von ihren Cousinen gewarnt, verbringt Amada ein Jahr in Barcelona, um in den Archiven zu recherchieren und die biografischen Elemente zusammenzutragen, die sie benötigt, um die Geschichte ihres Vaters und ihre eigene in einer doppelten Wiedergeburt zu erzählen.

