CONCERT – ALAIN CARONNA MACHINATION Médiathèque Salim-Hatubou Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CONCERT – ALAIN CARONNA MACHINATION Médiathèque Salim-Hatubou, 29 octobre 2022, Marseille. CONCERT – ALAIN CARONNA MACHINATION Samedi 29 octobre, 18h30 Médiathèque Salim-Hatubou

Entrée libre

♫♫♫ Médiathèque Salim-Hatubou 1 Rue des Frégates, 13015 Marseille 15e Arrondissement Marseille 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Avec Alain Caronna, guitare, Jacques Menichetti, basse et Nicolas de Bruxelles, batterie.

Venez bouger aux rythmes du rock’n roll avec un groupe mythique de la scène rock marseillaise des années 70.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T18:30:00+02:00

2022-10-29T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Médiathèque Salim-Hatubou Adresse 1 Rue des Frégates, 13015 Marseille 15e Arrondissement Ville Marseille lieuville Médiathèque Salim-Hatubou Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Médiathèque Salim-Hatubou Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

CONCERT – ALAIN CARONNA MACHINATION Médiathèque Salim-Hatubou 2022-10-29 was last modified: by CONCERT – ALAIN CARONNA MACHINATION Médiathèque Salim-Hatubou Médiathèque Salim-Hatubou 29 octobre 2022 marseille Médiathèque Salim-Hatubou Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône