Mon petit muséum à la médiathèque – Du 18 avril au 12 mai Médiathèque, 19 avril 2023, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille. Mon petit muséum à la médiathèque – Du 18 avril au 12 mai 19 avril – 10 mai Médiathèque Sur inscription Découvre la zoologie, la botanique, l’ethnologie, la préhistoire ou encore la paléontologie !

Les samedis matin et mercredis après-midi du 18 avril au 12 mai en accès libre et sur inscription Médiathèque Place de la mairie, 31570 Aigrefeuille Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 31570 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://aigrefeuille31.fr/2023/04/06/mon-petit-museum-a-la-mediatheque-a-partir-de-7-ans/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00 animation enfant

