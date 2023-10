Conférence inaugurale : » L’ombre de la guerre. Démocratie, militantisme et pou- voir. Allemagne 1919-1939 Mediatheque Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Vallier Conférence inaugurale : » L’ombre de la guerre. Démocratie, militantisme et pou- voir. Allemagne 1919-1939 Mediatheque Saint-Vallier, 17 novembre 2023, Saint-Vallier. Saint-Vallier,Drôme Conférence inaugurale de Christian INGRAO dans le cadre de l’événement « .

2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-17 . .

Mediatheque

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Inaugural lecture by Christian INGRAO as part of the » Conferencia inaugural de Christian INGRAO en el marco del acto » Antrittsvorlesung von Christian INGRAO im Rahmen der Veranstaltung « ? Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Mediatheque Adresse Mediatheque Ville Saint-Vallier Departement Drôme Lieu Ville Mediatheque Saint-Vallier latitude longitude 45.175921;4.817139

Mediatheque Saint-Vallier Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/