Finistère Saint-Thurien . Exposition en 6 panneaux sur le « Compostage, Paillage, Jardinage au naturel » réalisée par la Communauté de Communes de Quimperlé. Un bac à compost orne l’entrée de la médiathèque. Des fascicules sont distribués au public : « Mon jardin zéro déchets » et « Haies de jardin » concernent plutôt l’aménagement ; « Guide pratique de mon jardin malin » reprend les panneaux de l’exposition, et « Broyer du vert » pour vos paillage.

Une sélection de livres sur les plantes et le jardinage sont disponibles à la médiathèque.

Entrée libre durant les heures d'ouverture mediatheque@saint-thurien.bzh +33 2 98 39 50 39

