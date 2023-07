Lectures « La Liberté » Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Lectures « La Liberté » Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 12 juillet 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Lectures « La Liberté » 12 et 19 juillet Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Gratuit, sur inscription Chaque année la médiathèque de Saint-Pryvé participe à l’événement national « Partir en Livre », la grande fête du livre jeunesse du 22 juin au 23 juillet. Cette année le thème est la liberté et c’est Mortelle Adèle qui a été choisie pour l’affiche. Mortelle Adèle incarne la liberté, l’émancipation que chaque livre peut apporter dans notre quotidien. À cette occasion, les bibliothécaires vous proposent des lectures les mercredis 12 et 19 juillet. 10h30 pour les 0-3 ans et 17h pour les 4-12 ans. Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 7 Place Clovis 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saint-pryve.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.38.66.05.93 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

