Dédicace « Bande dessinée » avec Nina SIX Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Dédicace « Bande dessinée » avec Nina SIX Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 28 octobre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Dédicace « Bande dessinée » avec Nina SIX Vendredi 28 octobre, 16h00 Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Entrée libre et gratuite

Séance de dédicace pour la sortie de sa 1ère BD Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 7 Place Clovis 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Née en 1998 à Orléans, Nina Six vit depuis huit ans en Belgique. Sa pratique narrative est intimiste, personnelle et fondée sur des souvenirs d’enfance. Son travail d’autrice l’engage à être attentive au sensible, au vivant ; au monde en mouvement avec lequel elle compose. Ses récits s’animent grâce aux tensions qui alimentent différentes thématiques abordées dans ses histoires. Après avoir sorti sa 1ère BD en août. « Les Pissenlits » chez Sarbacane, elle effectuera un atelier de création (complet) d’une BD de 2h (dessin et scénario) vendredi 28 octobre de 14h à 16h, pour les enfants à partir de 8 ans à la Médiathèque Puis nous vous invitons de 16h à 18h une séance de dédicace avec la vente de son livre en partenariat avec la librairie Legend BD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T16:00:00+02:00

2022-10-28T18:00:00+02:00 nina six

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Adresse 7 Place Clovis 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin lieuville Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Departement Loiret

Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pryve-saint-mesmin/

Dédicace « Bande dessinée » avec Nina SIX Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 2022-10-28 was last modified: by Dédicace « Bande dessinée » avec Nina SIX Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 28 octobre 2022 Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret