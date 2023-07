Ateliers Koinobori Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Ateliers Koinobori Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 10 juillet 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Ateliers Koinobori 10 – 18 juillet Médiathèque Gratuit, sur inscription Cela combine à la fois la forme de la manche à air en forme de carpe, le koinobori donc, mais également le fukinagashi, un autre type de manche à air composé de cinq bandelettes de tissus colorés qui est hissé au dessus des koinobori. Une super décoration ! Laissez place à votre créativité grâce à cet atelier manuel ! Tous les artistes sont attendus à la Médiathèque ! 5 ans et + Médiathèque 7 Place Clovis 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saint-pryve.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.38.66.05.93 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T16:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:30:00+02:00

2023-07-18T16:00:00+02:00 – 2023-07-18T17:30:00+02:00

