Atelier Loiretek médiathèque de Saint-Pryvé Vendredi 26 mai, 10h00 Médiathèque Gratuit, sur inscription

Comment y accéder ?

1. Être inscrit à la médiathèque

2. Créer son compte sur https://www.loiretek.fr/ rubrique mon compte/inscription aux ressources numériques

3. La médiathèque valide votre inscription

4. À vous les ressources pendant un an et c’est renouvelable !

Quelles ressources ?

1. Des films avec plus de 5 500 programmes Arte et Universciné

2. Des magazines avec Cafeyn

3. De l’auto-formation et du soutien scolaire avec tout

apprendre et Gerip

4. De la musique avec la plateforme Music me

5. Des livres avec Nextory

6. Des histoires pour les enfants avec Storyplay’R et Whisperies

Tous les lundis de 17 h à 19 h à la médiathèque les bibliothécaires vous donnent rendez-vous pour vous aider et répondre à vos questions lors d’une permanence spéciale Loiretek.

Elles vous proposent également des ateliers de découverte d’une heure, pour tout connaître des ressources :

– Ateliers thématiques music Me et Cinéma, sur inscription.

Vendredi 26 mai de 10 h à 11 h et samedi 10 juin de 10 h à 11 h.

