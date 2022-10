Dédicace Bande dessinée avec Nina SIX Médiathèque Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Dédicace Bande dessinée avec Nina SIX Médiathèque, 28 octobre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Dédicace Bande dessinée avec Nina SIX Vendredi 28 octobre, 16h00 Médiathèque

Entrée libre et gratuite

Séance de dédicace pour la sortie de sa 1re BD Médiathèque 7 Place Clovis 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Née en 1998 à Orléans, Nina Six vit depuis huit ans en Belgique. Sa pratique narrative est intimiste, personnelle et fondée sur des souvenirs d’enfance. Son travail d’autrice l’engage à être attentive au sensible, au vivant ; au monde en mouvement avec lequel elle compose. Ses récits s’animent grâce aux tensions qui alimentent différentes thématiques abordées dans ses histoires. Après avoir sorti sa 1re BD en août Les Pissenlits chez Sarbacane, elle effectuera un atelier de création (complet) d’une BD de 2 h (dessin et scénario) vendredi 28 octobre de 14 h à 16 h, pour les enfants à partir de 8 ans à la Médiathèque de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Puis nous vous invitons, de 16 h à 18 h une séance de dédicace avec la vente de son livre en partenariat avec la librairie Legend BD.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T16:00:00+02:00

2022-10-28T18:00:00+02:00 nina six

