CONTES NUS PIEDS Médiathèque Saint-Privat-de-Vallongue, 26 juillet 2023, Saint-Privat-de-Vallongue.

Saint-Privat-de-Vallongue,Lozère

Dans le cadre départemental Lecture, la Médiathèque Départementale Lozère organise contes nus pieds.

Tout public famille. A partir de 3 ans.

Places limitées, inscriptions obligatoires…..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

Médiathèque

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie



As part of the departmental Lecture program, the Médiathèque Départementale Lozère is organizing contes nus pieds (barefoot tales).

For all family audiences. Ages 3 and up.

Places limited, registration required….

En el marco del programa departamental de Lectura, la Médiathèque Départementale Lozère organiza contes nus pieds (cuentos descalzos).

Para todas las edades. A partir de 3 años.

Plazas limitadas, inscripción obligatoria….

Im Rahmen des Départemental Lecture organisiert die Médiathèque Départementale Lozère contes nus pieds (Barfußmärchen).

Für alle Altersgruppen und Familien. Ab 3 Jahren.

Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich….

