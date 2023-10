[Mois du doc] « Dans le cœur des vivants » à Villeneuve-lès-Avignon Médiathèque Saint-Pons Villeneuve-lès-Avignon, 23 novembre 2023, Villeneuve-lès-Avignon.

[Mois du doc] « Dans le cœur des vivants » à Villeneuve-lès-Avignon Jeudi 23 novembre, 19h00 Médiathèque Saint-Pons

Projection en présence de la réalisatrice

» Dans le cœur des vivants » de Marielle DUCLOS

(France, 2022, 52 min, Artimon Films/ France 3 Occitanie)

L’exclusion est un long parcours qui se prolonge dans la mort.

Au fil des saisons, des bénévoles participent aux enterrements des laissés pour compte, des victimes de la rue, pour qu’ils ne partent pas seuls dans l’oubli et l’indifférence. Le film questionne la portée et la signification d’un tel engagement pour des inconnus au-delà des croyances religieuses. Chaque année une vingtaine de cérémonies sont célébrées dans le cimetière de Cornebarrieu en périphérie de Toulouse. Une présence, des gestes, des chants, des paroles viennent accompagner ces défunts à la dernière frontière. Par leurs témoignages, ces bénévoles contribuent à entretenir leur mémoire afin que leur disparition ne soit pas synonyme de répétition de l’indifférence face à l’indigence. Par leur présence aux funérailles, qui pourrait paraître vaine, ils offrent une vraie sépulture aux exclus.

Car le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants.

Co-organisé par Occitanie films et Occitanie Livre & Lecture

Médiathèque Saint-Pons 2 place Saint-Pons 30400 Villeneuve lez Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.27.49.72 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

cinéma documentaire