Jeu participatif : « Qui sauvera l’école de Saint-Dave-sur-Nonnette » Médiathèque Saint-Pée-sur-Nivelle, 24 novembre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Une soirée ludique, animée à l’aide d’un livre-jeu « dont vous êtes le héros » par deux architectes-urbanistes de l’association « Un pavé dans la mare » : Armelle Lagadec & Mathilde Kempf. Cette soirée s’adresse à un large public, de 11 à 111 ans. A l’issue de la soirée, une collation sous forme de buffet froid sera offerte aux participants. Entrée libre. Réservation conseillée auprès de la médiathèque..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

Médiathèque Maison pour tous

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A fun evening, hosted by two architects and urban planners from the association « Un pavé dans la mare »: Armelle Lagadec & Mathilde Kempf. The evening is aimed at a wide audience, from 11 to 111 years of age. At the end of the evening, participants will be offered a cold buffet. Free admission. Reservations recommended at the media library.

Una velada lúdica a cargo de dos arquitectos y urbanistas de la asociación « Un pavé dans la mare »: Armelle Lagadec y Mathilde Kempf. La velada está dirigida a un público amplio, de 11 a 111 años. Al final de la velada, se ofrecerá a los participantes un bufé frío. Entrada gratuita. Se recomienda reservar en la mediateca.

Ein spielerischer Abend, der mithilfe eines Buchspiels « dont vous êtes le héros » von zwei Architektinnen und Stadtplanerinnen des Vereins « Un pavé dans la mare » moderiert wird: Armelle Lagadec & Mathilde Kempf. Der Abend richtet sich an ein breites Publikum von 11 bis 111 Jahren. Am Ende des Abends wird den Teilnehmern ein Snack in Form eines kalten Buffets angeboten. Der Eintritt ist frei. Reservierung bei der Mediathek empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Pays Basque