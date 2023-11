Cet évènement est passé EXPOSITION DANIEL SERRA MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Paul-sur-Save EXPOSITION DANIEL SERRA MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save, 3 novembre 2023, Saint-Paul-sur-Save. Saint-Paul-sur-Save,Haute-Garonne Peintures Figuratives & Abstraites.

2023-11-03 fin : 2023-11-29 . .

MÉDIATHÈQUE

Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie



Figurative & Abstract Paintings Pinturas figurativas y abstractas Figurative & Abstrakte Gemälde Mise à jour le 2023-11-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Paul-sur-Save Autres Lieu MÉDIATHÈQUE Adresse MÉDIATHÈQUE Ville Saint-Paul-sur-Save Departement Haute-Garonne Lieu Ville MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save latitude longitude 43.695798;1.223489

MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-sur-save/