[Comptines musicales] Les babioles de Noël (jusqu’à 6 ans) Médiathèque Saint-Nicolas-d’Aliermont, 20 décembre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Notre duo azimuté développe des scénettes musicales, drôles et poétiques autour des comptines que l’on connaît toutes et tous: Les crocodiles, Pirouette cacahuète, un éléphant, les petits poissons…Des chansons à gestes et d’autres axées sur la période hivernale et de noël (Vive le vent, mon beau sapin, La neige tombe, l’as-tu vu?).

​Ce sont les enfants qui piochent un animal, tournent une roue, découvrent des odeurs etc. Et, ainsi, déterminent quelle chanson va apparaître!

La comptine donne lieu à une mise en scène orchestrée par Oz & Twal (Avec chants-Violon-Hang-Piano à pouces-Marionettes ect).

​​Les Babioles sont participatives et ludiques, les enfants sont acteurs du début à la fin. Nous passons ensemble ce moment à chanter, jouer avec les comptines, danser.

Billetterie en ligne (spectacle gratuit) : https://my.weezevent.com/les-babioles-de-noel.

Médiathèque

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



Our azimuth duo develops funny, poetic musical sketches based on nursery rhymes we all know: Les crocodiles, Pirouette cacahuète, un éléphant, les petits poissons… Gesture songs and others focusing on winter and Christmas (Vive le vent, mon beau sapin, La neige tombe, l’as-tu vu?).

it’s up to the children to pick an animal, turn a wheel, discover smells and so on. And so, they determine which song will appear!

The nursery rhyme is staged by Oz & Twal (with songs-Violin-Hang-Thumb piano-Marionettes ect).

babioles are participatory and fun, with the children involved from start to finish. We spend this time together singing, playing with rhymes and dancing.

Online ticketing (free show): https://my.weezevent.com/les-babioles-de-noel

Nuestro caprichoso dúo desarrolla divertidos y poéticos sketches musicales basados en conocidas canciones infantiles: Les crocodiles, Pirouette cacahuète, un éléphant, les petits poissons… Canciones gestuales y otras centradas en el invierno y la Navidad (Vive le vent, mon beau sapin, La neige tombe, l’as-tu vu?).

a los niños les toca elegir un animal, hacer girar una rueda, descubrir olores, etcétera. ¡Y así determinan qué canción aparecerá!

La canción infantil está escenificada por Oz & Twal (con canciones-Violin-Hang-Piano con pulgares-Marionetas ect).

les Babioles son participativos y divertidos, con los niños implicados de principio a fin. Pasamos este tiempo juntos cantando, jugando con rimas y bailando.

Venta de entradas en línea (espectáculo gratuito): https://my.weezevent.com/les-babioles-de-noel

Unser Duo entwickelt musikalische, lustige und poetische Szenen rund um Kinderreime, die wir alle kennen: Krokodile, Erdnussbutter, ein Elefant, kleine Fische… Gestenlieder und andere, die sich auf die Winter- und Weihnachtszeit konzentrieren (Vive le vent, mon beau sapin, La neige tombe, l’as-tu vu?).

die Kinder ziehen ein Tier, drehen an einem Rad, entdecken Gerüche etc. Und so bestimmen sie, welches Lied erscheinen wird!

Das Lied wird von Oz & Twal inszeniert (mit Gesang-Violine-Hang-Daumenklavier-Puppen etc.).

die Babiolen sind partizipativ und spielerisch, die Kinder sind von Anfang bis Ende Akteure. Wir verbringen diese Zeit gemeinsam mit Singen, Spielen mit Reimen und Tanzen.

Online-Ticketing (kostenlose Aufführung): https://my.weezevent.com/les-babioles-de-noel

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche