[Spectacle] Comme un poisson dans l’arbre (à partir de 8 ans) Médiathèque Saint-Nicolas-d’Aliermont, 11 octobre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Alice, douze ans, nous confie son secret : elle ne sait pas lire.

« Les mots bougent comme des insectes… Le contraste des lettres noires sur les feuilles blanches luifait mal à la tête. »

Petite fille futée, très douée pour le dessin, avec un humour décapant, use de subterfuges pour cacher ses difficultés mais se retrouve très souvent convoquée dans le bureau de la directrice sous les moqueries de ses camarades.

Solitaire, elle craint d’être tout simplement idiote jusqu’à l’arrivée d’un nouvel instituteur Mr Daniel. Celui-ci détecte sa dyslexie et met en œuvre toute une série de méthodes et d’approches de la lecture permettant à Alice de reprendre confiance en elle et que « l’impossible devient possible ».

Ce récit à la première personne aide à comprendre ce qu’est la dyslexie. Pleine d’humour et d’émotion c’est aussi une histoire d’amitié et d’acceptation avec ses deux nouveaux camarades de classe Fatou et Albert.

Billetterie en ligne ( spectacle gratuit) : https://my.weezevent.com/comme-un-poisson-dans-larbre.

2023-10-11 16:00:00 fin : 2023-10-11 . .

Médiathèque

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



Twelve-year-old Alice tells us her secret: she can’t read.

« Words move like insects… The contrast of the black letters on the white paper gave her a headache

A clever little girl with a gift for drawing and a wicked sense of humor, she uses subterfuge to hide her difficulties, but often finds herself summoned to the headmistress’ office to be mocked by her classmates.

A loner, she fears she’s simply an idiot, until a new teacher arrives, Mr Daniel. He detects her dyslexia and implements a whole series of methods and approaches to reading, enabling Alice to regain her self-confidence and « make the impossible possible ».

This first-person account helps her understand what dyslexia is. Full of humor and emotion, it’s also a story of friendship and acceptance with her two new classmates Fatou and Albert.

Online ticketing (free show): https://my.weezevent.com/comme-un-poisson-dans-larbre

Alice, de doce años, nos cuenta su secreto: no sabe leer.

« Las palabras se mueven como insectos… El contraste de las letras negras sobre el papel blanco le provocaba dolor de cabeza

Alice, una niña inteligente con talento para el dibujo y un sentido del humor malvado, utiliza subterfugios para ocultar sus dificultades, pero a menudo se ve convocada al despacho de la directora para que sus compañeros se burlen de ella.

Solitaria, teme ser simplemente estúpida hasta que llega un nuevo profesor, el Sr. Daniel. Éste detecta su dislexia y pone en práctica toda una serie de métodos y enfoques de la lectura que permiten a Alice recuperar la confianza en sí misma y « hacer posible lo imposible ».

Este relato en primera persona nos ayuda a comprender qué es la dislexia. Llena de humor y emoción, es también una historia de amistad y aceptación con sus dos nuevos compañeros Fatou y Albert.

Venta de entradas en línea (espectáculo gratuito): https://my.weezevent.com/comme-un-poisson-dans-larbre

Die zwölfjährige Alice verrät uns ihr Geheimnis: Sie kann nicht lesen.

« Die Wörter bewegen sich wie Insekten … Der Kontrast der schwarzen Buchstaben auf den weißen Blättern bereitete ihr Kopfschmerzen. »

Das kluge, zeichnerisch begabte Mädchen mit dem scharfen Humor nutzt Ausflüchte, um ihre Schwierigkeiten zu verbergen, wird aber sehr oft unter dem Spott ihrer Mitschüler ins Büro der Direktorin zitiert.

Sie ist einsam und befürchtet, dass sie einfach nur dumm ist, bis ein neuer Lehrer, Mr. Daniel, auftaucht. Dieser erkennt ihre Legasthenie und wendet eine Reihe von Methoden und Ansätzen zum Lesen an, die Alice helfen, ihr Selbstvertrauen wiederzuerlangen und « das Unmögliche möglich zu machen ».

Diese Erzählung aus der Ich-Perspektive hilft dabei, zu verstehen, was Legasthenie ist. Voller Humor und Emotionen ist es auch eine Geschichte über Freundschaft und Akzeptanz mit ihren beiden neuen Klassenkameraden Fatou und Albert.

Online-Tickets (kostenlose Aufführung): https://my.weezevent.com/comme-un-poisson-dans-larbre

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche