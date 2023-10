FESTIVAL ASSONANCES JAZZ Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille, 8 novembre 2023, Lille.

FESTIVAL ASSONANCES JAZZ Mercredi 8 novembre, 16h00 Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Entrée gratuite sur réservation

À l’invitation des organisateurs du festival Assonances Jazz, un concert des élèves du Département Jazz du Conservatoire sera proposé autour de standards du jazz emblématiques du hard bop et du be-bop, comme This I dig of you (Hank Mobley) ou Along came Betty (B.Golson), et des morceaux de Wayne Shorter et d’artistes contemporains, ouverts à d’autres styles !

Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin 205, rue du Faubourg de Roubaix, Lille Lille 59370 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328387760 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T16:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00

