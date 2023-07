Animation : « A vos marques ! » Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille, 13 octobre 2023, Lille.

Animation : « A vos marques ! » Vendredi 13 octobre, 18h00 Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Gratuit / Entrée libre / Sur inscription

Profitez d’une soirée festive et conviviale autour de jeux traditionnels et de plateau animés par M. Poisson et les conteurs de légende. Pour les plus endurants d’entre vous, mettez à l’épreuve vos connaissances sportives à l’heure de l’apéro quiz*.

Inscription au 03 20 12 53 90.

Jeux : Vendredi 13 octobre de 18h à 21 h.

Apéro quiz : Vendredi 13 octobre de 18h30 à 19h30.

*Réservé aux ados et adultes.

Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis, rue du Faubourg de Roubaix 59000 Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 12 53 90 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:00:00+02:00

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:00:00+02:00