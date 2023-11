ANIMATION AUTOUR DES 13 DESSERTS DE NOËL Médiathèque Saint-Martin-de-Boubaux, 8 décembre 2023, Saint-Martin-de-Boubaux.

Saint-Martin-de-Boubaux,Lozère

Nelly Duret revient dans la médiathèque de Saint-Martin-de-Boubaux avec un projet d’animation autour des 13 desserts de Noël. Elle écrit : « Croyez bien que ce sentiment de parler la même langue que le public n’est pas la chose la mieux partagée du mo….

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Médiathèque

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie



Nelly Duret returns to the Saint-Martin-de-Boubaux media library with a project based on the 13 desserts of Christmas. She writes: « Believe me, this feeling of speaking the same language as the public is not the best shared thing in the world…

Nelly Duret vuelve a la mediateca de Saint-Martin-de-Boubaux con un proyecto basado en los 13 postres de Navidad. Escribe: « Créanme, esta sensación de hablar el mismo idioma que el público no es la cosa mejor compartida del mundo… ».

Nelly Duret kehrt mit einem Animationsprojekt rund um die 13 Weihnachtsdesserts in die Mediathek von Saint-Martin-de-Boubaux zurück. Sie schreibt: « Glauben Sie mir, das Gefühl, dieselbe Sprache wie das Publikum zu sprechen, ist nicht gerade die am besten geteilte Sache im Mo…

Mise à jour le 2023-11-17 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère