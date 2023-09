Vous avez dit bizarre ? Une parodie de contes traditionnels sur fond de polar par la Compagnie EcOutez Voir Médiathèque Saint-Marceau Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Vous avez dit bizarre ? Une parodie de contes traditionnels sur fond de polar par la Compagnie EcOutez Voir Médiathèque Saint-Marceau Orléans, 24 octobre 2023, Orléans. Vous avez dit bizarre ? Une parodie de contes traditionnels sur fond de polar par la Compagnie EcOutez Voir Mardi 24 octobre, 14h30 Médiathèque Saint-Marceau Sur inscription au 02 38 68 45 45 Janet l’arrière petite fille d’un détective privé très célèbre a pour mission de retrouver une petite fille habillée TOUT de ROUGE qui aurait disparu en se rendant chez sa grand-mère… Qui l’a enlevée ? Pour Qui ? Pour Quoi ? Comment ? Comme c’est BIZARRE ! Heureusement, cette petite fille a semé derrière elle de petites choses. Aurait-elle emprunté l’idée à ce petit garçon, haut comme trois pouces ?

Dès 5 ans, sur inscription au 02 38 68 45 45 Médiathèque Saint-Marceau 2, rue des Roses – 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

